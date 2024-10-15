Nissan насмерть сбил велосипедиста на трассе под Петербургом

Напомним, что в этот же день в Петербурге в ДТП на Дворцовой набережной серьезно пострадала 15-летняя девушка. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в нее влетела Skoda Rapid. Как итог, школьницу с церебральной комой, автотравмой, открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, ушибом головного мозга, закрытой травмой груди и живота госпитализировали в больницу и поместили в реанимацию.