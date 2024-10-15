Nissan насмерть сбил велосипедиста на трассе под Петербургом

Смертельная авария произошла вечером 14 октября на первом километре трассы «Петербург — Колтуши». Там 48-летняя женщина-водитель на Nissan сбила 27-летнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении. К сожалению, мужчина в ДТП получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Полиция Всеволожского района проводит проверку по факту гибели велосипедиста. Обстоятельства трагедии уточняются, — добавили в ведомстве.
Напомним, что в этот же день в Петербурге в ДТП на Дворцовой набережной серьезно пострадала 15-летняя девушка. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в нее влетела Skoda Rapid. Как итог, школьницу с церебральной комой, автотравмой, открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, ушибом головного мозга, закрытой травмой груди и живота госпитализировали в больницу и поместили в реанимацию.