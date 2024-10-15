Появилось видео спасения туриста из Бурятии в Охотском море

Еще 9 августа текущего года двое мужчин и сны-подросток одного из них отправились от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону Охинского района Сахалинской области на лодке. Как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, через какое-то время они перестали выходить на связь и начались их поиски.
— 14 октября судно обнаружено в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Два человека погибли, один-остался в живых, ему оказывается медицинская помощь, — пояснили в ведомстве.
Сейчас надзорное ведомство контролирует результаты расследования.
Ранее КП-Иркутск рассказала историю спасения туриста из Бурятии. 66 дней мужчина дрейфовал на надувной лодке, рядом с умершим братом и племянником. Истощенного сибиряка случайно заметили рыбаки.