Появилось видео спасения туриста из Бурятии в Охотском море

Еще 9 августа текущего года двое мужчин и сны-подросток одного из них отправились от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону Охинского района Сахалинской области на лодке. Как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, через какое-то время они перестали выходить на связь и начались их поиски.