18-летняя девушка погибла, попав со своей тургруппой под камнепад на Алтае

Как выяснил SHOT, накануне зарегистрированная группа туристов из 12 человек попала под камнепад в районе устья реки Кысхыштубег. В результате погибла 18-летняя Маргарита Ш. из Бердска Новосибирской области. Известно, что погибшая была не из туристического клуба НГУ, который организовал поход. Предварительно, она училась в другом вузе и, узнав о походе, пошла с группой студентов. Девушка в этом году окончила школу Бердска, её наградили «За особые успехи в учёбе». Она участвовала в областных соревнованиях по спортивному туризму.