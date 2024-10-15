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18-летняя девушка погибла, попав со своей тургруппой под камнепад на Алтае

Ещё два человека пострадало.

Источник: Телеграм-канал Shot

Как выяснил SHOT, накануне зарегистрированная группа туристов из 12 человек попала под камнепад в районе устья реки Кысхыштубег. В результате погибла 18-летняя Маргарита Ш. из Бердска Новосибирской области. Известно, что погибшая была не из туристического клуба НГУ, который организовал поход. Предварительно, она училась в другом вузе и, узнав о походе, пошла с группой студентов. Девушка в этом году окончила школу Бердска, её наградили «За особые успехи в учёбе». Она участвовала в областных соревнованиях по спортивному туризму.

Группа смогла связаться со спасателями МЧС, одну из пострадавших эвакуировали в Акташскую больницу с травмой головы.

Сегодня на место происшествия выехала группа спасателей.

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