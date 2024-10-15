«Убил мою мать и спокойно смотрел мне в глаза»: девушка 14 лет не подозревала, что жила бок о бок с чудовищем

«Мой отец лишил жизни мою мать 14 лет назад… И все эти годы спокойно смотрел мне в глаза!», — написала в своем тг-канале 22-летняя Екатерина, узнав, что некогда близкий человек, долгие годы хранил страшную правду. И только осенью 2024 года отец девушки признался, что в 2010 году он избавился от супруги, а заодно и лишил их двух дочерей матери. Тогда предполагаемый убийца подстроил все так, будто жена сбежала. С тех пор сибирячка числилась без вести пропавшей. Однако Катя не теряла надежды, что однажды мама вернется живой и невредимой. Но страшная тайна, открывшаяся еще в октябре 2024, лишила девушку еще и отца. Сейчас мужчина заключен под стражу, расследование убийства продолжается. Подробности в материале КП-Иркутск.
28-летняя Мария по образованию была поваром. Многие годы трудилась на конюшне в столовой. Кроме этого, еще и успевала заниматься воспитанием двух дочерей: восьмилетней Кати и двухлетней Даши.
— В нашем отце мама души не чаяла. Безумно любила! — рассказывает КП-Иркутск Екатерина, которая пару лет назад сама стала супругой и мамой. — От того и прощала рукоприкладство, которое продолжалось многие годы у нас с сестрой на глазах.
Но Мария не собиралась уходить от мужа. Сибирячка верила, что однажды их семья обретет счастье. Со слов Екатерины, ее мама была вечной оптимисткой.
Однако в июне 2010 года родные Марии забили тревогу, ведь она уже несколько месяцев не появлялась дома. Оказалось, мама двоих детей исчезла при странных обстоятельствах вместе с приятелем. Был ли это просто друг или все-таки возлюбленный — неизвестно. Однако за дело сразу взялся региональный Следком. Тогда появились детали, что в районе села Хомутова мама Кати села в автомобиль к знакомому. Куда направилась компания — непонятно.
Подозрения пали на мужа Марии. Заподозрив жену в неверности, он мог разобраться с супругой и с ее ухажером. Но, несмотря на непрерывные поиски и следственные действия, доказательств этой версии не удалось найти. Машина вместе с пассажирами будто в воду канула…
— Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено, — рассказывают в СУ СКР по Иркутской области.
— В тот год, можно сказать, что мы лишились и отца. Он после исчезновения мамы сразу уехал в другой город. Нас с сестрой забрала бабушка. Конечно, верили, что мама вернется, а следом и отец. Но так никто и не пришел…
Потрясения ударили по здоровью девочек. К примеру, Даша начала говорить только в пять лет. А когда бабушка или старшая сестра отлучались в другую комнату, девочка закатывала истерику. Катя же долгие годы чувствовала себя ненужной и нелюбимой.
И только 4 октября 2024 года расследование дела возобновили. Криминалисты решили осмотреть дно карьера вблизи села Хомутова. Для этого привлекли к делу водолазов. Находка удивила! В 25-ти метрах от берега обнаружен затопленный автомобиль с останками Марии и ее приятеля.
Главным подозреваемым вновь стал отец Кати. Он, кстати, в это время находился в Бурятии. В соседнем регионе его задержали и доставили в Иркутск. Во время допроса он сознался в убийстве Марии и мужчины. Однако провернул все он не один, а с другом.
Отец двоих детей рассказал, что произошло все 28 апреля 2010 года. Вечером он в компании друга, супруги и ее приятеля выехали на берег карьера. Как все они оказались вместе — неизвестно. Может, это был давно спланированный план, а может, чистая случайность…
Однако приятели избавились от Марии и ее знакомого — забили до смерти. А после скинули автомобиль в воду вместе с телами. Настолько изверг ревновал жену, что был даже готов с ней расправиться.
Отец Кати находится в СИЗО, а вот его друга уже не привлечь к ответственности. Мужчина скончался в мае 2024 года.
— Никто даже и мысли не допускал, что это мог совершить родной человек. Только сейчас все всплыло. Надеюсь, что он получит по заслугам. 14 лет она была под водой и так близко с нами, а он молчал. Видел, как все эти годы, мы не теряли надежду ее найти. Честно, я уже не понимаю, как вывозить всю эту информацию, — рассказала Катя.