«Убил мою мать и спокойно смотрел мне в глаза»: девушка 14 лет не подозревала, что жила бок о бок с чудовищем

«Мой отец лишил жизни мою мать 14 лет назад… И все эти годы спокойно смотрел мне в глаза!», — написала в своем тг-канале 22-летняя Екатерина, узнав, что некогда близкий человек, долгие годы хранил страшную правду. И только осенью 2024 года отец девушки признался, что в 2010 году он избавился от супруги, а заодно и лишил их двух дочерей матери. Тогда предполагаемый убийца подстроил все так, будто жена сбежала. С тех пор сибирячка числилась без вести пропавшей. Однако Катя не теряла надежды, что однажды мама вернется живой и невредимой. Но страшная тайна, открывшаяся еще в октябре 2024, лишила девушку еще и отца. Сейчас мужчина заключен под стражу, расследование убийства продолжается. Подробности в материале КП-Иркутск.