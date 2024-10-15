В Воронежской области незаконные мигранты за неделю «заработали» шесть уголовных дел

Полицейские подвели итоги второго этапа операции «Нелегал — 2024» в Воронежской области. Его проводили с 30 сентября по 6 октября. В операции участвовали сотрудники управления по вопросам миграции, оперативники уголовного розыска, госавтоинспекторы, представители ФСБ и Росгвардии.
За эту неделю возбудили шесть уголовных дел за фиктивную регистрацию, подделку документов, кражу и мелкие взятки. В частности, в Бобровском районе задержали 31-летнего гражданина Азербайджана. Мужчина предложил взятку полицейскому за не привлечение пассажира к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Также поймали его 35-летнего земляка, находящегося в федеральном розыске. И передали преступника азербайджанским коллегам.
Всего в рамках второго этапа операции обнаружили 543 нарушения миграционного законодательства. На незваных гостей нашей страны наложили административные штрафы на сумму более 1,5 млн рублей. Из них более половины — 777 тысяч рублей — уже взыскали с нарушителей.