Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области незаконные мигранты за неделю «заработали» шесть уголовных дел

Их будут судить за фиктивную регистрацию, подделку документов, кражу и мелкие взятки.

Источник: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области

Полицейские подвели итоги второго этапа операции «Нелегал — 2024» в Воронежской области. Его проводили с 30 сентября по 6 октября. В операции участвовали сотрудники управления по вопросам миграции, оперативники уголовного розыска, госавтоинспекторы, представители ФСБ и Росгвардии.

За эту неделю возбудили шесть уголовных дел за фиктивную регистрацию, подделку документов, кражу и мелкие взятки. В частности, в Бобровском районе задержали 31-летнего гражданина Азербайджана. Мужчина предложил взятку полицейскому за не привлечение пассажира к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Также поймали его 35-летнего земляка, находящегося в федеральном розыске. И передали преступника азербайджанским коллегам.

Всего в рамках второго этапа операции обнаружили 543 нарушения миграционного законодательства. На незваных гостей нашей страны наложили административные штрафы на сумму более 1,5 млн рублей. Из них более половины — 777 тысяч рублей — уже взыскали с нарушителей.