В Воронежской области незаконные мигранты за неделю «заработали» шесть уголовных дел

За эту неделю возбудили шесть уголовных дел за фиктивную регистрацию, подделку документов, кражу и мелкие взятки. В частности, в Бобровском районе задержали 31-летнего гражданина Азербайджана. Мужчина предложил взятку полицейскому за не привлечение пассажира к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Также поймали его 35-летнего земляка, находящегося в федеральном розыске. И передали преступника азербайджанским коллегам.