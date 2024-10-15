Занималась туризмом с третьего класса: студентка из Бердска погибла под камнепадом на Алтае

— Она была хрупкой и одновременно сильной, очень красивая девочка. В 16 лет она стала кандидатом в мастера спорта по спортивному туризму, в 17 лет Рита выполнила третий взрослый разряд по альпинизму. Мы вместе с ней участвовали в первенстве России по спортивному туризму. Ездили еще на Актру в Горном Алтае, и там Рита занималась альпинизмом, — рассказал КП-Новосибирск тренер Маргариты.