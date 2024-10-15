Занималась туризмом с третьего класса: студентка из Бердска погибла под камнепадом на Алтае

Студентка из Бердска 18-летняя Маргарита Ш. погибла в Республике Алтай под камнепадом. Трагедия произошла 14 октября в районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района. В группе было 12 туристов, большинство из них — студенты НГУ и других вузов, они заранее зарегистрировали маршрут в МЧС. Выдвинулись в поход, который организовала секция горного туризма НГУ, 13 октября.
— Поход второй категории сложности. Примерные даты — 13 — 20 октября. Район — Алтай, заезд на личных автомобилях. Бюджет похода приблизительно 15 тысяч рублей с человека. Для участия в походе принадлежность к НГУ не требуется, важна только мотивация и хорошая физическая форма. Обязательным условием является посещение технических и беговых тренировок. Если у вас нет необходимого для похода личного снаряжения, то его можно взять на складе секции, — говорилось в описании похода.
Студенты вместе с наставниками должны были пройти от населенного пункта Акташ до Курая через перевалы. От села туристы успели отойти всего на 10 километров, когда попали под обвал камней. 18-летнюю девушку из Бердска спасти не удалось.
Известно, что Маргарита занималась туризмом и альпинизмом с 3 класса. Девочка горела этим хобби, с огромным удовольствием ходила в горы.
— Она была хрупкой и одновременно сильной, очень красивая девочка. В 16 лет она стала кандидатом в мастера спорта по спортивному туризму, в 17 лет Рита выполнила третий взрослый разряд по альпинизму. Мы вместе с ней участвовали в первенстве России по спортивному туризму. Ездили еще на Актру в Горном Алтае, и там Рита занималась альпинизмом, — рассказал КП-Новосибирск тренер Маргариты.
В 2024 году Рита закончила школу. В конце июня ее наградили медалью «За особые успехи в учении» I степени. Девушка поступила в НГУ и училась на первом курсе факультета естественных наук.
Сейчас туристов эвакуируют сотрудники МЧС. СК Республики Алтай начал по факту смерти девушки проверку.
— При доставлении тела погибшей девушки оно будет направлено следователями в экспертное учреждение для производства судебной медицинской экспертизы, — уточнили в ведомстве.