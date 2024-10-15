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Водителем, который в Омске сбил ребёнка и сбежал, оказался школьник

Девочку увезли в больницу.

Источник: Аргументы и факты

Омская полиция сообщила, что мужчина, сбивший ребёнка 14 октября на ул. Молодогвардейской, задержан.

Им оказался ученик 11 класса. Проверка показала, что 17-летний омич сел за руль автомобиля с летней резиной. Во время движения он не справился с управлением, допустил занос. Место аварии подросток покинул из-за того, что испугался ответственности.

Но избежать ответственности ему не удалось. В отношении него возбуждено сразу несколько административных делопроизводств.

Ранее мы сообщали, что этого парня искали по всему Омску. Он на автомобиле ВАЗ-2107 сбил ребёнка, а после аварии сбежал, бросив машину.