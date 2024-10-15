Водителем, который в Омске сбил ребёнка и сбежал, оказался школьник

Омская полиция сообщила, что мужчина, сбивший ребёнка 14 октября на ул. Молодогвардейской, задержан.
Им оказался ученик 11 класса. Проверка показала, что 17-летний омич сел за руль автомобиля с летней резиной. Во время движения он не справился с управлением, допустил занос. Место аварии подросток покинул из-за того, что испугался ответственности.
Но избежать ответственности ему не удалось. В отношении него возбуждено сразу несколько административных делопроизводств.
Ранее мы сообщали, что этого парня искали по всему Омску. Он на автомобиле ВАЗ-2107 сбил ребёнка, а после аварии сбежал, бросив машину.