Правоохранители продолжают проверку после эвакуации на автовокзале Перми

Речь идёт о происшествии, которое случилось в центре города вечером 14 октября. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что вечером в Центральном автовокзале Перми произошла эвакуация. На место происшествия прибыли экстренные службы, а всех посетителей вывели на улицу. В Минтербезе Пермского края сообщили, что причиной стал подозрительный предмет.