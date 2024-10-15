Правоохранители продолжают проверку после эвакуации на автовокзале Перми

Правоохранители продолжают проверку после эвакуации из-за подозрительного предмета на автовокзале Перми, сообщили сайту perm.aif.ru в Минтербезе региона.
Речь идёт о происшествии, которое случилось в центре города вечером 14 октября. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что вечером в Центральном автовокзале Перми произошла эвакуация. На место происшествия прибыли экстренные службы, а всех посетителей вывели на улицу. В Минтербезе Пермского края сообщили, что причиной стал подозрительный предмет.
Как сообщили сайту perm.aif.ru в Министерстве территориальной безопасности утром 15 октября, правоохранители продолжают работу после инцидента.
«Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщает, что по ситуации, связанной с обнаружением подозрительного предмета на автовокзале г. Перми правоохранительными органами проводится проверка», — рассказали perm.aif.ru в ведомстве.
Напомним, сообщения об эвакуации на улице Революции стали появляться в Сети около 20:00 14 октября. Источник сайта perm.aif.ru сообщал, что обнаруженный на месте подозрительный предмет похож на взрывное устройство.