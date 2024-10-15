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Три легковушки столкнулись на МКАД

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три легковушки столкнулись на МКАД. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 8.20 в районе 1-го километра внутреннего кольца МКАД из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулись Opel, Volvo и Skoda.

В ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.