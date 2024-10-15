Сгорела вся жизнь. Суд вынес приговор по делу о пожаре в центре Ростова

В Ростове завершился суд по делу об одном из крупнейших пожаров в истории донской столицы. Семь лет разбирательств, 125 жилых домов, от которых не осталось даже стен, более семисот пострадавших — тех, кто лишился крова.
Тогда, 21 августа 2017 года, выгорело чуть ли не половина центра Ростова. О том, какое решение вынес суд и как прошли эти годы для людей, в одночасье потерявших буквально всё, в материале Rostov.aif.ru.
Ноги подкосились.
«Я увидела свой горящий дом в Интернете. Ноги подкосились. Приехала почти сразу туда, соседи находились в шоковом состоянии. Выскочили на улицу в чём были», — вспоминает события того страшного дня ростовчанка Анастасия Резникова.
Её «родовое гнездо» находилось на улице Седова, 94. Это был неплохой саманный домик, обложенный кирпичом. «Старый фонд», каких и по сей день много в центре Ростова.
«Все вспыхнуло моментально, никто даже не успел опомниться. Документы сгорели», — продолжает свой рассказ Анастасия.
Её домашним, если можно так сказать, повезло — никого не было в помещении в момент ЧП. Но вот многие ростовчане тогда получили травмы, пытаясь спасти нажитое. Один пенсионер — 76-летний инвалид — тогда так и не смог выбраться из огня…
Самые отчаянные пытались бороться со всепоглощающей стихией собственными силами. Двое крепких мужчин, скооперировавшись, попросили брандспойт у пожарных, чтобы отогнать пламя от своего жилья. У них, подчеркнула Анастасия, всё получилось. А вот от её дома осталась лишь одна стена. Экспертиза признала его непригодным для жизни…
«Это был мой отчий дом, я там выросла, много воспоминаний связано с ним. Нам выдали компенсацию где-то через полгода после случившегося. Мы купили на эти деньги другой дом, с доплатой, потому что той суммы ни на что не хватало. Не говоря уже, что наш дом находился в центре, а новое жильё — на Темернике (отдалённый микрорайон Ростова — прим. ред.). Мой папа был художником, всю жизнь собирал антиквариат. Его жизнь сгорела вместе с этим домом… Думаю, что он так и не смог оправиться после этой трагедии, его не стало четыре года назад», — рассказала ростовчанка.
Короткое замыкание.
По словам жителей сгоревшего микрорайона, сначала приехала одна пожарная машина. Потом ещё около десяти автоцистерн. Бригады работали со стороны улицы Нижегородской. Но, поясняет Анастасия, соседи ей рассказали, что техника скорее «охраняла» новые дома, а не тушила полыхающий «старый фонд».
По версии следствия, причиной ЧП стало несоблюдение правил безопасности на участке электросетей. Мол, из искры возгорелось пламя, которое разнесло сильным ветром. Огонь перекинулся на мусор, а в результате охватил всю территорию с жилыми домами…
Официально Пролетарский районный суд 14 октября 2024 года признал виновным по делу начальника Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» РГЭС Павла Трунова. Его обвинили в причинении смерти по неосторожности и уничтожении чужого имущества. При этом осуждённого освободили от наказания в связи с истечением срока давности.
Не обошлось в этом деле и без странностей: на скамье подсудимых оказался умерший человек. Старший мастер участка Игорь Безземельный скончался от онкологического заболевания, однако и после продолжал оставаться обвиняемым.
«Постановлением суда от 14 октября 2024 уголовное дело по обвинению Безземельного И. прекращено в связи со смертью подсудимого», — прокомментировали в пресс-службе суда.
Также по делу ранее проходила замглавы администрации Пролетарского района Марина Беляева. Но уголовное преследование было прекращено ещё в прошлом году в связи с истечением срока давности.
«Приходили и угрожали».
«По приговору потерпевшим разъяснено их право обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства», — прокомментировали в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.
«Погорельцы» к такому исходу относятся философски:
«Иски я подавать не буду, потому что не считаю, что причиной пожара была неисправность электросетей. К нам приходили люди и просили продать дом, некоторым соседям угрожали. Но они предлагали смешные деньги какие-то».
Люди кивают на «чёрных риелторов» и не исключают версию поджога. Участок ведь расположен в самом сердце Ростова, рядом — набережная реки Дон и Театральная площадь.
Сейчас жилая застройка там не предусмотрена. На месте сгоревших домов городские власти планировали разбить парк и провести дорогу. Пока же всё остаётся так, как и семь лет назад. Разве что пеплом головы уже не посыпает.