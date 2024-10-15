Сгорела вся жизнь. Суд вынес приговор по делу о пожаре в центре Ростова

«Это был мой отчий дом, я там выросла, много воспоминаний связано с ним. Нам выдали компенсацию где-то через полгода после случившегося. Мы купили на эти деньги другой дом, с доплатой, потому что той суммы ни на что не хватало. Не говоря уже, что наш дом находился в центре, а новое жильё — на Темернике (отдалённый микрорайон Ростова — прим. ред.). Мой папа был художником, всю жизнь собирал антиквариат. Его жизнь сгорела вместе с этим домом… Думаю, что он так и не смог оправиться после этой трагедии, его не стало четыре года назад», — рассказала ростовчанка.