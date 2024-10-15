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Во время пресс-конференции в Доме печати в Кишиневе начался пожар: Всех эвакуировали, а сотрудников частных медиа отправили работать удаленно

Два наряда пожарных были вызваны в здание столичного Дома печати.

В 10:00 утра в здании должна была состоятся пресс-конференция, и в процессе подготовки к мероприятию, из распределительного щита пошел дым с едким запахом горелого пластика. Пожарные прибыли оперативно, но их вмешательства было минимальным.

Подача электричества в зону происшествия была оперативно приостановлена, что вероятно и предупредило возникновение серьезного пожара.

Все работники частного медиа-издания, где произошел инцидент, были отправлены домой работать удаленно, а пресс-конференции, намеченные на 15 октября, отменены, сообщает primulinmd.

пожары