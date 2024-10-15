Экс-майор Гайдамак, которого судят из-за аварии с тремя погибшими, частично признал вину

Сегодня, 15 октября, в Центральном районном суде состоялось заседание по делу об аварии, которая произошла в январе 2022 года у метромоста. В ДТП погибли три человека.
По версии следствия, экс-полицейский управлял элитным автомобилем Mercedes-BenzGLE-Class в состоянии алкогольного опьянения. Съезжая с моста, он не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в столб. В результате страшной аварии погибли три человека — пассажиры иномарки. Один на месте, двое других — в больнице. Сам Гайдамак также получил тяжёлые травмы и долгое время проходил лечение, но выжил.
Как рассказал порталу Om1.ru отец одного из погибших, на заседании Гайдамак частично признал вину. Он допустил, что за рулём в тот день мог быть он и согласился с обвинением. Он также извинился перед родственниками погибших.
Прокуратура потребовала для бывшего полицейского наказание в виде 13,5 лет лишения свободы и компенсацию морального вреда для родных погибших в сумме около 8 млн рублей. Приговор будет озвучен на заседании суда 22 октября.