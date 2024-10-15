Экс-майор Гайдамак, которого судят из-за аварии с тремя погибшими, частично признал вину

По версии следствия, экс-полицейский управлял элитным автомобилем Mercedes-BenzGLE-Class в состоянии алкогольного опьянения. Съезжая с моста, он не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в столб. В результате страшной аварии погибли три человека — пассажиры иномарки. Один на месте, двое других — в больнице. Сам Гайдамак также получил тяжёлые травмы и долгое время проходил лечение, но выжил.