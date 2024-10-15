Экс-глава новосибирской клиники Мешалкина не смог обжаловать приговор

Суд назначил бывшему директору клиники наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима.
— Караськову Александру Михайловичу назначено наказание по части 4 статьи 160 УК РФ в виде 3 лет со штрафом 500 тысяч рублей, по части 4 статьи 174.1 УК РФ пунктам A, Б, в виде 2 лет со штрафом 500 тысяч рублей. Окончательно по совокупности преступлений назначено наказание 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 800 тысяч рублей, — сообщил в беседе с КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела Прокуратуры Новосибирской области.
Суд также вынес приговор его жене, а по совместительству заместителю Ирине Бойцовой. Ей назначили 3 года колонии общего режима и обязали выплатить штраф в 500 тысяч рублей. По делу также проходили еще два фигуранта — Евгений Первушин и Александр Сорокин. Им назначили 4 года 4 месяца и 4 года 6 месяцев колонии общего режима соответственно, а также штраф по 1 миллиону каждому.
— Гражданский иск представителя министерства здравоохранения удовлетворен частично, взыскано с осужденных в солидарном порядке в качестве компенсации имущественного вреда, причиненного министерству здравоохранения, в пользу Министерства здравоохранения РФ 927 454 684 рубля 15 копеек и сохранен арест на имущество ранее наложенный, применена конфискация имущества, — добавил прокурор апелляционного отдела.
Напомним, сотрудники ФСБ задержали Караськова и Бойцову в 2019 году по делу о многомиллиардной афере на госзакупках.