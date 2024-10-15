Экс-глава новосибирской клиники Мешалкина не смог обжаловать приговор

Суд также вынес приговор его жене, а по совместительству заместителю Ирине Бойцовой. Ей назначили 3 года колонии общего режима и обязали выплатить штраф в 500 тысяч рублей. По делу также проходили еще два фигуранта — Евгений Первушин и Александр Сорокин. Им назначили 4 года 4 месяца и 4 года 6 месяцев колонии общего режима соответственно, а также штраф по 1 миллиону каждому.