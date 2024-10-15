В Новосибирском госуниверситете отрицают причастность к организации похода, в котором погибла девушка

В Новосибирском государственном университете отрицают причастность к организации туристического похода, в котором под камнепадом погибла девушка.
— Он организован на добровольных началах инициативной группой лиц, в которую вошли представители разных организаций и вузов. Выход группы был согласован в маршрутно-квалификационной комиссии по правилам Федерации спортивного туризма России. Группа заявлена в маршрутных документах и фактически является группой туристов Новосибирской области, — сообщили КП-Новосибирск в НГУ.
Напомним, что сейчас СК Республики Алтай проводит доследственную проверку после гибели студентки из Новосибирской области под камнепадом. Девушке было 18 лет. Произошло ЧП 14 октября в горах в Улаганском районе.
— Предварительно установлено, что 14 октября 2024 года около 13 часов на участке местности, расположенном на расстоянии около 10 км от с. Акташ Улаганского района Республики Алтай, на горном хребте «Курайский», организованная группа туристов из числа студентов Новосибирского государственного университета попала под камнепад, в результате чего на месте происшествия от полученных травм скончалась 18-летняя девушка, еще двое туристов получили травмы различной степени тяжести, угрозы их жизни не имеется, — сообщает Следственный комитет Республики Алтай.
В СК добавили, что в результате ЧП пострадала 23-летняя жительница Иркутской области. Ее с травмой головы доставили в Акташскую больницу. Врачи оказывают ей помощь.
На месте ЧП работают сотрудники МЧС. Они проводят поисково-спасательную операцию. Местность, где произошел камнепад, труднодоступная. Известно, что в ближайшее время 21-летнего жителя Перми, который входил в тургруппу, доставят в больницу для оказания помощи.
Тело погибшей девушки направят на судмедэкспертизу. Следователи установят организатора турпохода, во время которого пострадали туристы.