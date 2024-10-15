В Новосибирском госуниверситете отрицают причастность к организации похода, в котором погибла девушка

— Предварительно установлено, что 14 октября 2024 года около 13 часов на участке местности, расположенном на расстоянии около 10 км от с. Акташ Улаганского района Республики Алтай, на горном хребте «Курайский», организованная группа туристов из числа студентов Новосибирского государственного университета попала под камнепад, в результате чего на месте происшествия от полученных травм скончалась 18-летняя девушка, еще двое туристов получили травмы различной степени тяжести, угрозы их жизни не имеется, — сообщает Следственный комитет Республики Алтай.