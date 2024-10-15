Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Против стерлитамаковца, напавшего на полицейских на крыше ТЦ, возбудили «уголовку»

На напавшего на полицейских жителя Башкирии завели уголовное дело
Источник: Комсомольская правда

Житель башкирского города Стерлитамак стал фигурантом уголовного дела. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Напомним, за час до полуночи 14 октября в дежурную часть полиции поступило сообщение от работников торгового центра «СитиМолл». Они пожаловались на разгуливающего с ножом мужчину, который «совершал хулиганские действия». Прибывший на место наряд пытался успокоить дебошира, но тот вел себя неадекватно и агрессивно. Он не реагировал на требование полиции успокоиться и забрался на крышу ТЦ. Там правонарушитель бросился с ножом на полицейских, ранив одного из них. В соответствии с Законом «О полиции» стражи порядка применили табельное оружие. Дебошир в настоящее время находится в тяжелом состоянии.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

— В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также продолжается сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщает СК.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.