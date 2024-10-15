Против стерлитамаковца, напавшего на полицейских на крыше ТЦ, возбудили «уголовку»

Житель башкирского города Стерлитамак стал фигурантом уголовного дела. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
Напомним, за час до полуночи 14 октября в дежурную часть полиции поступило сообщение от работников торгового центра «СитиМолл». Они пожаловались на разгуливающего с ножом мужчину, который «совершал хулиганские действия». Прибывший на место наряд пытался успокоить дебошира, но тот вел себя неадекватно и агрессивно. Он не реагировал на требование полиции успокоиться и забрался на крышу ТЦ. Там правонарушитель бросился с ножом на полицейских, ранив одного из них. В соответствии с Законом «О полиции» стражи порядка применили табельное оружие. Дебошир в настоящее время находится в тяжелом состоянии.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
— В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также продолжается сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщает СК.
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