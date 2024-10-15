Против стерлитамаковца, напавшего на полицейских на крыше ТЦ, возбудили «уголовку»

Напомним, за час до полуночи 14 октября в дежурную часть полиции поступило сообщение от работников торгового центра «СитиМолл». Они пожаловались на разгуливающего с ножом мужчину, который «совершал хулиганские действия». Прибывший на место наряд пытался успокоить дебошира, но тот вел себя неадекватно и агрессивно. Он не реагировал на требование полиции успокоиться и забрался на крышу ТЦ. Там правонарушитель бросился с ножом на полицейских, ранив одного из них. В соответствии с Законом «О полиции» стражи порядка применили табельное оружие. Дебошир в настоящее время находится в тяжелом состоянии.