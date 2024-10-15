Олбани
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградка, устроившая ДТП в Балтийске, попала под уголовку

В результате аварии пострадала 22-летняя пассажирка.

Источник: пресс-служба УМВД Калининградской области

Автомобилистка из Калининграда, устроившая в ночь на 6 августа ДТП в Балтийске, стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось на ул. Курортной — 36-летняя автомобилистка на «Хендае» неверно выбрала скорость, не справилась с управлением и врезалась в припаркованную «Тойоту». Пострадала 22-летняя пассажирка, ее госпитализировали с переломом.

Автомобилистке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 7 лет по статье о нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.