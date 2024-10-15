Калининградка, устроившая ДТП в Балтийске, попала под уголовку

Автомобилистка из Калининграда, устроившая в ночь на 6 августа ДТП в Балтийске, стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП случилось на ул. Курортной — 36-летняя автомобилистка на «Хендае» неверно выбрала скорость, не справилась с управлением и врезалась в припаркованную «Тойоту». Пострадала 22-летняя пассажирка, ее госпитализировали с переломом.
Автомобилистке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 7 лет по статье о нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.