На алюминиевом заводе в Тайшете погиб рабочий, упав с высоты

Трагедия произошла 9 октября. Мужчина сорвался почти с 4-метровой высоты с цистерны для бетона во время обхода воронки для загрузки сырья. В сообщении трудовой инспекции отмечается, что основными причинами несчастного случая стали «неудовлетворительная организация рабочих процессов» и «недостаточная подготовка сотрудников в области охраны труда». Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.