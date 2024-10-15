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На алюминиевом заводе в Тайшете погиб рабочий, упав с высоты

На Тайшетском алюминиевом заводе произошел несчастный случай. Там погиб 44-летний рабочий, упав с высоты. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Инспекцию по труду Иркутской области.

Трагедия произошла 9 октября. Мужчина сорвался почти с 4-метровой высоты с цистерны для бетона во время обхода воронки для загрузки сырья. В сообщении трудовой инспекции отмечается, что основными причинами несчастного случая стали «неудовлетворительная организация рабочих процессов» и «недостаточная подготовка сотрудников в области охраны труда». Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

По факту смерти рабочего Следственный комитет проводит проверку, ее ход и результаты контролирует прокуратура Иркутской области.

несчастный случай