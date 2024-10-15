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Три машины сгорели за минувший понедельник в Омске

Один из автомобилей загорелся прямо на ходу
Источник: Комсомольская правда

В Омске за минувший понедельник сгорели три машины, об это сообщили в региональном МЧС.

Первый случай возгорания произошел на улице Ермолаева. Здесь загорелась машина, припаркованная у дома. Омичам удалось потушить огонь до приезда пожарных.

Второй инцидент произошел на улице Учхоз — автомобиль загорелся прямо на дороге. Пламя потушили за 8 минут. К тушению огня привлекли пять пожарных и одну единицу техники. Машина сгорела дотла.

Вечером этого же дня на улице 1-я Станционная загорелся припаркованный у подъезда автомобиль. На место пожара выехали 12 пожарных и 2 единицы техники. Машина не подлежит восстановлению.

В ведомстве продолжают устанавливать причины и обстоятельства возгораний.