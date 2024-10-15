Еще трех человек задержали по делу об убийстве Шерзата Болата

«Буквально 13 октября мы дополнительно водворили еще троих. Это те лица, которых видно на видео. Один находился за рулем Volkswagen Golf. После драки приехали еще двое лиц, которые проживали там недалеко. В рамках этого уголовного дела они проходят как подозреваемые», — сказал Аленов.