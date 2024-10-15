Бородачи из Волжского отправились в СИЗО за избиение участника СВО

15 октября Волжский горсуд отправил в СИЗО двух мужчин, которые напали на участника СВО. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе судов Волгоградской области, Разаков и Ларичкин арестованы до 13 декабря. В сентябре этого года волжане напали на двух мужчин, в том числе бойца спецоперации.
— Они нанесли не менее 10 ударов кулаками в область головы, а также ногами в область туловища, причинив тем самым потерпевшим телесные повреждения в виде ушибов и кровоподтеков, — уточнили в облсуде.
Следственный комитет завел уголовное дело. Сыщики ходатайствовали об избрании меры пресечения. И хотя защитники фигурантов возражали против ареста, служитель Фемиды принял решение изолировать их от общества.