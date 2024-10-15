Перевозчик прокомментировал ДТП с автобусом № 34 и трамваем 15 октября

Во вторник, 15 октября 2024 года, утром в Самаре автобус № 34 столкнулся с трамваем № 20. Стали известны подробности ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «ПроТранспорт63».
«Водитель 34-го автобуса решил покреативить и задел зеркалом трамвай. От удара разбилось стекло. Одна девушка обратилась к медикам за помощью, но по сводкам угрозы жизни и здоровью нет», — рассказали в компании «СамараАвтоГаз».
Перевозчик отметил, что теперь водителя ждет пересдача ПДД и возмещение ущерба. Напомним, ДТП произошло на пересечении Арцыбушевской и Полевой. После аварии на дороге оказалось сковано движение. Автомобилисты пожаловались на пробку в этом месте.
Напомним, в этот же день под Самарой столкнулись автобус с 20 детьми и LADA Vesta, пострадали две женщины из легковушки.