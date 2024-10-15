Перевозчик прокомментировал ДТП с автобусом № 34 и трамваем 15 октября

Перевозчик отметил, что теперь водителя ждет пересдача ПДД и возмещение ущерба. Напомним, ДТП произошло на пересечении Арцыбушевской и Полевой. После аварии на дороге оказалось сковано движение. Автомобилисты пожаловались на пробку в этом месте.