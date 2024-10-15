«Потеряла половину крови и кричала, как раненый дельфин»: СК поставил точку в деле о гибели пациентки в пластической клинике в Петербурге

По словам сотрудников клиники с самого начала они предлагали переместить Анну Федорову в государственную клинику МЧС. Но начальство отказывало. Свидетели предполагают, что все это из-за случая с другой пациенткой, который произошел за несколько дней до операции Анны. Пациентка из Томска проснулась ослепшей. После такой же масштабной операции ее повезли к окулисту для консультации. Он предположил, что проблема не с глазами, а дело в неврологии. Когда женщину привезли в клинику МЧС, у нее диагностировали инсульт. Ее спасли, а потом вернули в пластическую клинику для реабилитации. В те дни, когда умирала Анна Федорова, ослепшая пациентка находилась в соседней палате.