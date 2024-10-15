«Потеряла половину крови и кричала, как раненый дельфин»: СК поставил точку в деле о гибели пациентки в пластической клинике в Петербурге

В суд поступило уголовное дело против директора и главврача клиники пластической хирургии «Абриелль» Марии Бурловой. Почти год назад в клинике скончалась пациентка Анна Федорова. По данным следствия, она пришла за подтяжкой лица, но ее убедили сделать сразу несколько операций: липосакции на теле, руках и ногах, которые затронули 57% тела. Масштаба операции и осложнений женщина не выдержала и умерла спустя два дня. SPB.KP.RU узнал, почему следствие уверено в виновности хирурга.
ДЕРЖАЛА СЕБЯ В ФОРМЕ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ СЫНА.
Погибшей Анне Федоровой было 47 лет. Родные рассказывают, что последние годы она активно занималась спортом, даже брала уроки по бегу у чемпионки Европы, участвовала в марафонах. По словам тренера, у Анны было прекрасное здоровье, перед каждым забегом женщина проходила обследования, и все было хорошо.
— После рождения сына семь лет назад она старалась держать себя в форме, — говорят близкие. — Ей никогда в голову не приходило делать себе липосакцию, она всегда с юмором относилась к людям, которые ложатся на стол пластического хирурга.
О предстоящей операции Анна рассказала только своей матери. Даже взяла у нее в долг 400 тысяч рублей, потому что не хватало, чтобы оплатить всю стоимость. В клинике пациентке насчитали 2,6 миллиона рублей. За эти деньги обещали подтянуть лицо, откачать жир из рук, живота, ног и убрать лишнюю кожу. Перед операцией Анна сильно волновалась и до последнего момента сомневалась, надо ли ложиться под нож.
ОТКАЧАЛИ КРОВЬ.
Судя по материалам дела, за несколько дней до операции у Анны начали брать кровь, чтобы переливать ее после операции. По правилам, промежуток между заборами крови должен составлять не менее пяти дней. В случае с Федоровой эти промежутки составили четыре дня и один день. По данным экспертизы, проведенной следователями, эти заборы крови привели к анемии. Организм просто не успел восстановить потерю крови.
— Анемия создавала предпосылки для развития осложнений, — говорится в заключении эксперта. — План лечения, составленный в отношении Федоровой, включавший проведение нескольких операций на разных областях тела на фоне анемии, не может быть признан оптимальным и безопасным.
Операцию Анне Федоровой провели 6 сентября. Началась она в районе 10 утра, а закончилась только в шесть часов вечера. За время операции из тела пациентки откачали около шести литров жира. Проблемы начались в следующую ночь.
— Федоровой стало хуже в ночь с 7 на 8 сентября, — сообщил один из свидетелей. — У пациентки случилась истерика, она задыхалась, хрипела. Со слов врачей, «кричала, как раненый дельфин». Ей сделали УЗИ, который показал гидроторекс, то есть в легких находилась жидкость. Диагноз был зафиксирован в медицинской карте, но по указанию начальства запись была уничтожена.
Анне дали снотворного, под которым она провела весь день, подключили к аппарату ИВЛ. Состояние ухудшалось. Только в час ночи вызвали скорую и женщину повезли в реанимацию больницы МЧС, с которой у клиники был договор на прием пациентов с осложнениями.
— Федорову везли в клинику в состоянии «овоща», то есть шансов на спасение ее жизни уже не было, — сообщила одна из свидетельниц.
АННУ МОЖНО БЫЛО СПАСТИ?
По словам сотрудников клиники с самого начала они предлагали переместить Анну Федорову в государственную клинику МЧС. Но начальство отказывало. Свидетели предполагают, что все это из-за случая с другой пациенткой, который произошел за несколько дней до операции Анны. Пациентка из Томска проснулась ослепшей. После такой же масштабной операции ее повезли к окулисту для консультации. Он предположил, что проблема не с глазами, а дело в неврологии. Когда женщину привезли в клинику МЧС, у нее диагностировали инсульт. Ее спасли, а потом вернули в пластическую клинику для реабилитации. В те дни, когда умирала Анна Федорова, ослепшая пациентка находилась в соседней палате.
— Спустя минут 15 после поступления в клинику Федоровой, прибыли сотрудники клиники «Абриелль» в количестве четырех человек, — сообщил на допросе врач клиники МЧС. — От кого-то из них был резких характерный запах алкоголя. Они вели себя отстраненно, не вмешивались, не задавали вопросы, их участие ограничивалось помощью в перекладке пациента на каталку.
Анну пытались спасти еще два часа, но времени у врачей уже не было. Она умерла на руках медиков клиники МЧС. После этого случая, она расторгла договор с «Абриелль».
— Объем крови, потерянной в ходе оперативного вмешательства и в послеоперационном периоде, был равен около 2420 мл, что составляет приблизительно 52% расчетного объема циркулируемой крови, — говорится в заключении эксперта. — Проведение операции на фоне анемии, выполнение в ходе одного вмешательства большого количества операций с площадью оперируемой поверхности более 40% поверхности тела, длительность операции более 6 часов следует рассматривать, как дефект оказания медицинской помощи.
ВОПРОС — РЕБРОМ.
Что говорит обвиняемая?
Мария Бурлова категорически не признала вину и в своих показаниях настаивает, что все было сделано правильно. Ее обвиняют по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ей грозит до 6 лет в колонии. Дело будет рассматривать Василеостровский районный суд. Первое заседание назначено на 21 октября.