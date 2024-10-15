70-летний самарец пытался заказать убийство знакомого

Осужденный передал «исполнителю» информацию, необходимую для совершения убийства, а также денежные средства в сумме 50 тысяч рублей в качестве части денежного вознаграждения. 12 октября 2023 года мужчина получил сведения о совершенном убийстве в виде фотографий с инсценировкой преступления и передал «исполнителю» 60 тысяч рублей, из которых 50 тысяч рублей в качестве оставшейся части денежного вознаграждения и 10 тысяч рублей в качестве благодарности за оказанную услугу.