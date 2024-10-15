«Около года ходит в походы»: близкие рассказали о 23-летней студентке из Иркутска, пострадавшей при камнепаде на Алтае

15 октября стало известно о страшной трагедии, которая произошла в горах Алтая. Днем ранее туристическая группа из 12-ти студентов из Новосибирской области попала под камнепад. К несчастью, без жертв не обошлось. Погибла одна из самых молодых участниц — 18-летняя сибирячка. Вскоре сообщили и о двух туристах, которые получили травмы. Так, эвакуирована была 23-летняя жительница Иркутска. Ее с травмой головы доставили в Акташскую больницу. КП-Иркутск удалось связаться с ее бывшим мужем.
Молодые люди отправились в поход 13 октября. Стартовали путешественники от устья реки Кысхыштубег Улаганского района. Приключение по перевалам должно было закончиться 20 октября. Однако уже 14 числа со стендами разных университетов Новосибирска произошло несчастье. Вскоре ГУ МЧС по Республике Алтай сообщит о смерти 18-летней жительницы Бердска, что в Новосибирской области.
— Еще двое получили травмы, — рассказали в региональном МЧС. — Вчера, 14 октября, до наступления темноты спасателям удалось эвакуировать одну из пострадавших, она шла самостоятельно с другими членами группы на встречу специалистам МЧС России. Ее доставили в больницу.
Позже станет известно, что речь идет о жительнице Иркутска — 23-летней Владе. Сама девушка и ее мать на звонки и сообщения не отвечают. Однако ответить на пару вопросов согласился бывший муж пострадавшей Владислав Резников.
— Влада занимается походами около года. Летом ходила на Кавказ. Большего об этом я не знаю, если честно. А из Иркутска в Новосибирск переехала пять лет назад. Сейчас она учится на четвертом курсе в Институте медицины и психологии им. Зельмана при Новосибирском госуниверситете, — рассказал экс-супруг Влады.
15 октября на место происшествия выдвинулась группа спасателей МЧС России — девять человек и две спецмашины.