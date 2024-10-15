«Около года ходит в походы»: близкие рассказали о 23-летней студентке из Иркутска, пострадавшей при камнепаде на Алтае

15 октября стало известно о страшной трагедии, которая произошла в горах Алтая. Днем ранее туристическая группа из 12-ти студентов из Новосибирской области попала под камнепад. К несчастью, без жертв не обошлось. Погибла одна из самых молодых участниц — 18-летняя сибирячка. Вскоре сообщили и о двух туристах, которые получили травмы. Так, эвакуирована была 23-летняя жительница Иркутска. Ее с травмой головы доставили в Акташскую больницу. КП-Иркутск удалось связаться с ее бывшим мужем.