Вячеслав Платон обвиняется в выводе из России более 48 миллиардов рублей

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. В пресс-центре МВД России заявили, что молдавский бизнесмен Вячеслав Платон обвиняется в выводе из РФ более 48 миллиардов рублей, передает РИА Новости.
«Ранее он был заочно признан виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из Российской Федерации более 126 миллиардов рублей через принадлежащий ему молдавский банк АО КБ “Молдиндконбанк” посредством незаконных валютных операций. По новым эпизодам он обвиняется в выводе из Российской Федерации более 48 миллиардов рублей».
По версии следствия, все преступления совершались по одной схеме, которую контролировал обвиняемый вместе с сообщниками Александром Коркиным, Владимиром Плахотнюком и Ренато Усатым.
С 2013 по 2014 год Вячеслав Платон, являясь фактическим владельцем АО КБ «Молдиндконбанк», координировал вывод из Российской Федерации денежных средств клиентов международного преступного сообщества под видом валютных операций с российскими банками. В криминальной схеме участвовало более 20 российских кредитных организаций.
В настоящее время Платону заочно предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Уголовное дело в отношении указанного фигуранта направлено в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие Вячеслава Платона, поскольку заместителем генерального прокурора Республики Молдова отказано в его экстрадиции в Российскую Федерацию.