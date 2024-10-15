Вячеслав Платон обвиняется в выводе из России более 48 миллиардов рублей

«Ранее он был заочно признан виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из Российской Федерации более 126 миллиардов рублей через принадлежащий ему молдавский банк АО КБ “Молдиндконбанк” посредством незаконных валютных операций. По новым эпизодам он обвиняется в выводе из Российской Федерации более 48 миллиардов рублей».