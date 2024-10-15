В Нижегородской области задержали мужчину, стрелявшего дробью в детей

По версии следствия, 11 октября мужчина, находясь в своей квартире на улице Мира города Кулебаки, на почве внезапной неприязни выстрелил из огнестрельного оружия в детей на улице. Одному из мальчиков дробь попала в лицо и туловище. Двенадцатилетний пострадавший с ссадинами был доставлен в медицинское учреждение.