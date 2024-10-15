Житель Солигорского района угрожал односельчанину ружьем, возбуждено уголовное дело

«44-летний нетрезвый житель Солигорского района решил выяснить отношения с односельчанином. Аргументом своей правоты он выбрал оружие. Мужчина направлял охотничье ружье на оппонента и даже выстрелил в воздух. Конфликт закончился с приездом милиционеров, которых вызвал очевидец. Причиной спора стала ревность», — рассказали в УВД.



В отношении мужчины за угрозу убийством прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 186 УК. Ружье изъято. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на два года. При этом правоохранители подчеркивают, что состояние алкогольного опьянения станет для фигуранта отягчающим обстоятельством.