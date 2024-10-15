Жителей Башкирии предупредили о нашествии мышей

В Башкирии ожидается высокая активность мышей. Грызуны с приходом холодов стремятся укрыться в домах, а из-за установившийся сухой и солнечной погоды в октябре мыши пока обитают в лесополосах, на непахотных землях и в многолетних травах.
По данным республиканского Россельхозцентра, специалисты на сегодняшний день обследовали 17,6 тысяч га угодий — на данный момент мышами заселены 13 тысяч га из них.
Жителей Башкирии просят позаботятся заранее о безопасности, так как мыши могут угрожать здоровью.
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