Новосибирские туристы попали под камнепад на Алтае: что известно к этому часу

Туристы зарегистрировали маршрут в МЧС, выдвинулись в поход 13 октября из Акташа. Вернуться должны были 20 либо 23 октября. Студенты прошли 10 километров и попали под обвал камней. 18-летняя девушка из Бердска погибла, еще двое туристов травмированы. Когда туристы попали в беду, они подали сигнал своему связующему, а тот сообщил о ЧП спасателям. Сейчас они проводят эвакуацию.