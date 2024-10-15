Новосибирские туристы попали под камнепад на Алтае: что известно к этому часу

Новосибирские туристы попали под камнепад в Республике Алтай 14 октября 2024. Известно, что поход организовывала секция горного туризма НГУ. В группе было 12 человек, среди которых были студенты и пожарный.
— Поход второй категории сложности, — уточнили в секции.
Туристы зарегистрировали маршрут в МЧС, выдвинулись в поход 13 октября из Акташа. Вернуться должны были 20 либо 23 октября. Студенты прошли 10 километров и попали под обвал камней. 18-летняя девушка из Бердска погибла, еще двое туристов травмированы. Когда туристы попали в беду, они подали сигнал своему связующему, а тот сообщил о ЧП спасателям. Сейчас они проводят эвакуацию.
— 14 октября до наступления темноты спасателям Онгудайской пожарно-спасательной части № 8 удалось эвакуировать одну из пострадавших, она шла самостоятельно с другими членами группы навстречу специалистам МЧС России, — уточнили в МЧС России по Республике Алтай.
К делу подключился Следственный комитет. Они начали по данному факту проверку.
— 23-летняя жительница Иркутской области с травмой головы доставлена в Акташскую больницу, где ей оказывается медицинская помощь. Проводится поисково-спасательная операция, в ходе которой второй пострадавший — 21-летний житель Перми, в ближайшее время также будет доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, — сообщили в СК по Республике Алтай.
Тело погибшей бердчанки после эвакуации заберут на экспертизу.
В НГУ отрицают свою причастность к организации данного похода.
— НГУ и студенческие объединения университета не имеют отношения к организации данного турпохода. Он организован на добровольных началах инициативной группой лиц, в которую вошли представители разных организаций и вузов. Выход группы был согласован в маршрутно-квалификационной комиссии по правилам Федерации спортивного туризма России. Группа заявлена в маршрутных документах и фактически является группой туристов Новосибирской области, — сообщили в пресс-службе университета.
Эвакуация туристов продолжается.