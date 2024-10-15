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Эвакуация в здании пермского автовокзала произошла из-за гранаты

В ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили причину эвакуации людей из здания автовокзала вечером 14 октября. Это случилось из-за предмета, похожего на гранату.

Как рассказали «Новостям Перми» в полиции, вечером 14 октября в отдел полиции Свердловского района г. Перми поступило сообщение о том, что в зале ожидания автовокзала на сиденье обнаружен предмет похожий на гранату.

«Из здания были эвакуированы посетители и персонал, на место прибыли все экстренные службы. Взрывотехниками ОМОН Росгвардии было установлено, что граната опасности для окружающих не представляет», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Также по камерам видеонаблюдения полицейские установили человека, который оставил подозрительный предмет. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.