Прокурор требует для обвиняемого в убийстве Ржицкого 25 лет колонии

Прокурор требует для обвиняемого в убийстве Ржицкого 25 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Станислав Ржицкий был застрелен утром 10 июля 2023 года в безлюдном месте краснодарского парка Затон.
Капитан второго ранга Ржицкий ранее командовал подводной лодкой Черноморского флота «Краснодар», а в последние годы работал заместителем начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара.
Обвиняемым по делу является Сергей Денисенко — бывший президент украинской Федерации карате-До.
В Краснодарском краевом суде 15 октября состоялись прения сторон по уголовному делу. Гособвинитель просил суд признать Денисенко виновным в убийстве, в незаконном хранении оружия и государственной измене, поскольку на момент совершения преступлений подсудимый имел гражданство России.
При этом прокурор отметил, что фигурант заслуживает самого сурового наказания. Но поскольку пожизненное лишение свободы ввиду возраста подсудимого (65 лет) ему назначить по закону невозможно, государственный обвинитель предложил суду назначить максимально возможный срок — 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.