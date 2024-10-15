Прокурор требует для обвиняемого в убийстве Ржицкого 25 лет колонии

При этом прокурор отметил, что фигурант заслуживает самого сурового наказания. Но поскольку пожизненное лишение свободы ввиду возраста подсудимого (65 лет) ему назначить по закону невозможно, государственный обвинитель предложил суду назначить максимально возможный срок — 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.