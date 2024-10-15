12-летний подросток отравился освежителем воздуха в Петербурге

В Петербурге 12-летнего мальчика госпитализировали в больницу с отравлением освежителем воздуха. Как именно подросток получил отравление, на данный момент неизвестно. По предварительным данным, он вскрыл баллон и вдохнул газ. Об этом пишет «Петербург2».
— Подростка нашли без сознания в уборной, где рядом и лежал тот самый освежитель воздуха. Родителей в момент происшествия дома не было, — уточнил источник.
Мальчика с ингаляционным отравлением доставили в детскую горбольницу № 5 в Колпино. Информацию о случившемся из медучреждения передали в полицию. Сейчас правоохранители по факту произошедшего проводят проверку. Обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее SPB.KP.RU писал, что в Петербурге полуторогодовалый малыш отравился витаминами для беременных. По недосмотру родителей он съел пять таблеток. Его увезли в больницу и поместили в реанимацию.