12-летний подросток отравился освежителем воздуха в Петербурге

В Петербурге 12-летнего мальчика госпитализировали в больницу с отравлением освежителем воздуха. Как именно подросток получил отравление, на данный момент неизвестно. По предварительным данным, он вскрыл баллон и вдохнул газ. Об этом пишет «Петербург2».