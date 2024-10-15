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12-летний подросток отравился освежителем воздуха в Петербурге

Мальчик вдохнул освежитель воздуха и попал в больницу с отравлением.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге 12-летнего мальчика госпитализировали в больницу с отравлением освежителем воздуха. Как именно подросток получил отравление, на данный момент неизвестно. По предварительным данным, он вскрыл баллон и вдохнул газ. Об этом пишет «Петербург2».

— Подростка нашли без сознания в уборной, где рядом и лежал тот самый освежитель воздуха. Родителей в момент происшествия дома не было, — уточнил источник.

Мальчика с ингаляционным отравлением доставили в детскую горбольницу № 5 в Колпино. Информацию о случившемся из медучреждения передали в полицию. Сейчас правоохранители по факту произошедшего проводят проверку. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее SPB.KP.RU писал, что в Петербурге полуторогодовалый малыш отравился витаминами для беременных. По недосмотру родителей он съел пять таблеток. Его увезли в больницу и поместили в реанимацию.