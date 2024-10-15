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В общественном транспорте Башкирии стала возможна оплата по QR-коду

Оплачивать проезд в Башкирии теперь можно по QR-коду.

Источник: Комсомольская правда

Башкирия стала одним из регионов, в общественном транспорте которого теперь можно оплачивать проезд по QR-коду СБП. Специальные NFC-таблички установят в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Уточняется, что пассажиров, которые будут пользоваться этим видом оплаты, будет действовать скидка: до конца года проезд будет стоить на 13 рублей меньше, то есть 28 рублей.

Полные правила предоставления скидки на проезд, а также перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно посмотреть на сайте.

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