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Пожар в банном комплексе произошёл в Алматинской области

Сотрудники МЧС потушили пожар в банном комплексе в селе Кемертоган Карасайского района Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

В двухэтажном здании загорелась кровля.

Пожар ликвидирован на площади 460 квадратных метров. Не допущено распространение огня на нижние этажи.

К счастью, посетителей в бане не было. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.

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