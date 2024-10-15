Спасенного после двух месяцев дрейфа в море туриста положили в реанимацию

В августе мужчина вместе с братом и его 15-летним сыном вышел в открытое море на катамаране. Вскоре связь с ними пропала. МЧС проводило поисковые операции, однако они оказались безрезультатными. Утром 15 октября мужчину обнаружили у берегов Камчатки, его брат и подросток погибли. Источник «Камчатка Life» рассказал, что лодку заметил экипаж одного из супертраулеров.