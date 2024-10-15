На связи — областной архив: Ростовчанка стала беднее на миллион, пока ждала письмо из пенсионного фона

Технологии и тренды сегодня не стоят на месте, а вместе с ними — и способы мошенничеств. Жулики умудряются обчищать людей, представляясь инвесторами, сотрудниками поликлиник, брокерами и даже полковниками ФСБ.
«К НАМ ПОСТУПИЛ ЗАПРОС ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА».
Теперь в их копилке легенд появилась еще одна. Неожиданно, но факт: аферисты с успехом опробовали новую «профессию» — работник городского архива.
На эту уловку попалась 50-летняя жительница Советского района Ростова. По словам Натальи, в тот день с незнакомого номера поступил звонок. Собеседник представился сотрудником областного архива. А дальше в ход пошла другая уловка.
— К нам поступил запрос из Пенсионного фонда, — уверенно врал мужчина. — Вы тоже должны скоро получить от них письмо на электронную почту.
Так вышло, что Наталья как раз ждала звонок от организации, поэтому ни капли не усомнилась в словах незнакомца. Ее даже не смутило, что для того, чтобы на электронку «прилетело» письмо, она зачем-то должна назвать код из смс-сообщения.
В общем, первое задание мошенника ростовчанка выполнила. А дальше начался настоящий квест с новыми героями и поручениями.
КРЕДИТ ПРОСИЛИ?
Следом звонила уже женщина, которая представилась сотрудницей банка. Она резво сообщила, что Наталье одобрен кредит.
— Я отказалась от него, пояснив, что никакие заявки не оставляла. Собеседница, сделав вид, что удивилась, пообещала сказать это службе безопасности, — говорит ростовчанка.
Дальше к спектаклю подключились еще несколько человек. Они представлялись то «безопасниками» банка, то следователями. Аферисты смогли убедить Наталью, что мошенники вот-вот вгонят ее в долговую яму и нужно срочно спасать накопления.
В общем, Наталья пошла к банкоматам, сняла все деньги с карт и отправила их на счет, продиктованный аферистами. Когда миллион рублей улетучился, женщине сказали срочно брать кредит. Она выполнила и это задание.
Только, когда жулики попросили отправить им и кредитные деньги, до женщины дошло, что она весь день действовала по указке мошенников.
— Заемные деньги я уже не стала никуда переводить, а пошла в полицию.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сказали, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас подозреваемых разыскивают.
Также в донском главке напомнили, что ни в коем разе нельзя сообщать незнакомцам свои личные данные и коды из сообщений.