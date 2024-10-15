Олбани
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На связи — областной архив: Ростовчанка стала беднее на миллион, пока ждала письмо из пенсионного фона

Целый квест с заданиями придумали мошенники, чтобы украсть у ростовчанки миллион рублей.
Источник: Комсомольская правда

Технологии и тренды сегодня не стоят на месте, а вместе с ними — и способы мошенничеств. Жулики умудряются обчищать людей, представляясь инвесторами, сотрудниками поликлиник, брокерами и даже полковниками ФСБ.

Женщина написала заявление в полицию Светлана Макеева

«К НАМ ПОСТУПИЛ ЗАПРОС ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА».

Теперь в их копилке легенд появилась еще одна. Неожиданно, но факт: аферисты с успехом опробовали новую «профессию» — работник городского архива.

На эту уловку попалась 50-летняя жительница Советского района Ростова. По словам Натальи, в тот день с незнакомого номера поступил звонок. Собеседник представился сотрудником областного архива. А дальше в ход пошла другая уловка.

— К нам поступил запрос из Пенсионного фонда, — уверенно врал мужчина. — Вы тоже должны скоро получить от них письмо на электронную почту.

Так вышло, что Наталья как раз ждала звонок от организации, поэтому ни капли не усомнилась в словах незнакомца. Ее даже не смутило, что для того, чтобы на электронку «прилетело» письмо, она зачем-то должна назвать код из смс-сообщения.

В общем, первое задание мошенника ростовчанка выполнила. А дальше начался настоящий квест с новыми героями и поручениями.

В Ростове женщина по указке мошенников пошла в банкомат и перевела через него все сбережения Андрей АБРАМОВ

КРЕДИТ ПРОСИЛИ?

Следом звонила уже женщина, которая представилась сотрудницей банка. Она резво сообщила, что Наталье одобрен кредит.

— Я отказалась от него, пояснив, что никакие заявки не оставляла. Собеседница, сделав вид, что удивилась, пообещала сказать это службе безопасности, — говорит ростовчанка.

Дальше к спектаклю подключились еще несколько человек. Они представлялись то «безопасниками» банка, то следователями. Аферисты смогли убедить Наталью, что мошенники вот-вот вгонят ее в долговую яму и нужно срочно спасать накопления.

В общем, Наталья пошла к банкоматам, сняла все деньги с карт и отправила их на счет, продиктованный аферистами. Когда миллион рублей улетучился, женщине сказали срочно брать кредит. Она выполнила и это задание.

Только, когда жулики попросили отправить им и кредитные деньги, до женщины дошло, что она весь день действовала по указке мошенников.

— Заемные деньги я уже не стала никуда переводить, а пошла в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сказали, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас подозреваемых разыскивают.

Также в донском главке напомнили, что ни в коем разе нельзя сообщать незнакомцам свои личные данные и коды из сообщений.