На связи — областной архив: Ростовчанка стала беднее на миллион, пока ждала письмо из пенсионного фона

Так вышло, что Наталья как раз ждала звонок от организации, поэтому ни капли не усомнилась в словах незнакомца. Ее даже не смутило, что для того, чтобы на электронку «прилетело» письмо, она зачем-то должна назвать код из смс-сообщения.