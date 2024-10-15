В смертельной аварии под Уфой погибла женщина

В Уфимском районе Башкирии произошла смертельная авария. Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, ДТП было зафиксировано несколько часов назад на 11 км дороги Западный обход Уфы.
Известно, что 70-летний водитель «Рено Логан» не пропустил грузовик «Вольво» и влетел в него. В результате, его 70-летняя жена, находившаяся в салоне, погибла от травм. Сам виновник аварии находится в больнице.
— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — добавили в ГАИ.
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