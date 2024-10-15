Брат оставшегося в живых на лодке в Охотском море сошёл с ума после смерти сына

После этого они начали есть провиант — среди него были концентраты, лапша быстрого приготовления и консервированный горох (его было больше всего). Также ловили рыбу. 18 сентября умер подросток — он почти не ел, скончался от голода. После этого его отец сошёл с ума — Сергей плакал, кричал и прыгал в воду. Михаил доставал его из воды, обогревал, пытался накормить, но тот отказывался из-за чего через 10 дней также скончался. Со слов Михаила Пичугина, единственное, что ему помогло выжить, — мысль о том, что его дома ждут мама и дочка.