Брат оставшегося в живых на лодке в Охотском море сошёл с ума после смерти сына

Об этом выживший рассказал спасателям.
Сергей вместе с сыном Ильёй прибыли в Южно-Сахалинск из Улан-Удэ 4 августа. Там их встретил Михаил. Затем на пикапе Ssang Yong они отправились на север острова — в село-порт Москальво. Там оставили машину, взяли запас еды на неделю и на надувной лодке катамаранного типа «Байкат 470» выдвинулись через Сахалинский залив в район мыса Перовского.
5 августа Илья позвонил маме, сказал, что они выйдут на связь 6-го числа. На следующий день у них сломался мотор в 60 километрах от берега, мужчины хотели догрести до него, но затем сломалось весло. Потом они потеряли якорь, из-за этого их стало отбрасывать дальше. Мимо них регулярно ходили лодки и корабли, сверху летали вертолёты — Михаил и Сергей стреляли из сигнальных ракетниц (потратили больше 10 штук), но магическим образом их никто не замечал.
После этого они начали есть провиант — среди него были концентраты, лапша быстрого приготовления и консервированный горох (его было больше всего). Также ловили рыбу. 18 сентября умер подросток — он почти не ел, скончался от голода. После этого его отец сошёл с ума — Сергей плакал, кричал и прыгал в воду. Михаил доставал его из воды, обогревал, пытался накормить, но тот отказывался из-за чего через 10 дней также скончался. Со слов Михаила Пичугина, единственное, что ему помогло выжить, — мысль о том, что его дома ждут мама и дочка.