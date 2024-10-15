Туристы попали под камнепад на Алтае: что известно о трагедии

Спасатели напоминают, что главная опасность камнепадов заключается в их неожиданности. Камни летят с обрыва с большой скоростью, а определить направление их движения и точку приземления сложно из-за неровной местности. Для альпинистов и горных туристов наиболее рискованными местами являются русла горных ручьев — это естественные желоба, по которым в дождь или при таянии снега стекает вода. Обычно русла камнепадов видны сразу, например, это могут быть следы схода камней или следы свежих отломов на скалах, а также осыпи под склонами. Камнепады могут вызвать даже сами альпинисты и туристы, задев ногой слабо укрепленный в почве камень или неумело воспользовавшись веревкой.