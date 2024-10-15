Туристы попали под камнепад на Алтае: что известно о трагедии

В понедельник, 14 октября, в Республике Алтай в районе устья реки Кысхыштубен туристическая группа из 12 человек попала под камнепад. По сообщению ГУ МЧС России по региону, погибла 18-летняя девушка из Бердска (Новосибирская область), еще двое получили травмы. Еще одна пострадавшая смогла сама добраться до спасателей, она эвакуирована. На данный момент на место происшествия для эвакуации второй части группы и погибшей девушки отправились девять спасателей и две единицы техники. Подробнее о произошедшем, а также о том, что делать при камнепаде, — в материале «Известий».
Камнепад в Горном Алтае: что произошло, последние новости
Группа туристов из Новосибирской области попала под камнепад в Улаганском районе Республики Алтай. Сообщение о произошедшем опубликовала пресс-служба Главного управления МЧС России. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в понедельник, 14 октября, в районе устья реки Кысхыштубег.
В результате происшествия погибла 18-летняя девушка из Бердска Новосибирской области, еще два человека получили травмы. До наступления темноты спасатели эвакуировали еще одну пострадавшую и доставили ее в Акташскую больницу с травмой головы. «Она шла самостоятельно с другими членами группы навстречу сотрудникам МЧС России», — говорится в сообщении.
Пока подробностей трагедии немного. Известно, что на помощь второй части туристической группы, которая осталась на месте ЧП, оперативно выдвинулись сотрудники Онгудайской пожарно-спасательной части № 8 в составе девяти человек и двух единиц техники. Поскольку авиации в эту часть не добраться, пострадавших будут эвакуировать дольше. Спасатели рассчитывают завершить эвакуацию до конца дня.
Отмечается, что группа из 12 туристов была зарегистрирована, их путь пролегал от Акташа до села Курай. Маршрут имел вторую категорию сложности, его протяженность должна была составить 54 км. Туристы стартовали 13 октября и планировали завершить поход 20 октября. Резервной датой было назначено 23 октября.
Следственным управлением СК РФ по Республике Алтай организовано проведение процессуальной проверки по факту смерти девушки. По данным ведомства, в числе туристов — студенты Новосибирского государственного университета, участники секции горного туризма.
«Тело погибшей девушки будет направлено следователями в экспертное учреждение для производства судебной медицинской экспертизы. Кроме того, следователям предстоит установить организатора туристического похода, во время которого пострадали туристы, и дать юридическую оценку действиям должностных лиц этой организации», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет NGS.ru, трагедия произошла на горе Беленькой. В базе «Золотая середина» рассказали, что в Акташе сейчас нет сильного ветра, но уже выпал снег, а это может помешать спасательной операции. Одну из трасс вчера перекрывали из-за снегопада.
Памятка МЧС: что делать, если вы попали под камнепад
Камнепады представляют большую опасность при восхождении в горах. Как правило, скалы разрушаются под воздействием воды и ветра на фоне резкого колебания температур. Попадая в горные породы, вода замерзает и оттаивает, тем самым постепенно раскалывая массив.
Спасатели напоминают, что главная опасность камнепадов заключается в их неожиданности. Камни летят с обрыва с большой скоростью, а определить направление их движения и точку приземления сложно из-за неровной местности. Для альпинистов и горных туристов наиболее рискованными местами являются русла горных ручьев — это естественные желоба, по которым в дождь или при таянии снега стекает вода. Обычно русла камнепадов видны сразу, например, это могут быть следы схода камней или следы свежих отломов на скалах, а также осыпи под склонами. Камнепады могут вызвать даже сами альпинисты и туристы, задев ногой слабо укрепленный в почве камень или неумело воспользовавшись веревкой.
В МЧС для туристов публикуют специальные памятки на случай на случай камнепадов
— преодолевать опасные участки пути нужно в наиболее безопасное светлое время суток;
— переходить русла ручьев или овраги стоит по одному, имея тщательную страховку;
— при подъеме и спуске по осыпям важно держать дистанцию;
— спускаясь по ломким скалам, важно придержать каждый сдвинутый камень и предупредить соседа о его непрочности. Отвалившийся камень следует отложить в сторону;
— если камнепад начался, не стоит пытаться от него убежать, лучше двигаться поперек схода камнепада к его краю, поскольку там интенсивность движения меньше;
— можно также забраться на возвышение, например, устойчивый камень или дерево, или спрятаться за ними;
— если камнепада не избежать, важно лечь на землю и закрыть голову руками, по возможности расслабить мыщцы: это увеличит шансы получить меньшие повреждения;
— необходимо отбросить в сторону острые и твердые предметы, чтобы не пораниться об них.