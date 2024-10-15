Следователи заинтересовались дракой буфетчицы и школьницы в школе Башкирии

В школе Стерлитамака сотрудница буфета и девочка-подросток подрались на глазах десятков людей. Причиной конфликта, предположительно, стала непрошедшая за булочку оплата. По словам девочки, с ее карты деньги списались, буфетчица утверждала обратное. Слово за слово и подросток послала взрослую женщину, а затем началась и драка.