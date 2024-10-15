«Грозит от 6 до 15 лет». На подростка надели наручники на глазах сверстников за преступление, совершенное в колледже Гомельщины

Показательный арест 17-летнего подростка состоялся в аграрно-техническом колледже. Установлено, что молодой человек перевозил из Речицкого района наркотики и продавал их учащимся в колледже. Фигуранту инкриминируют незаконный оборот особо опасных наркотических веществ (ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси).