«Грозит от 6 до 15 лет». На подростка надели наручники на глазах сверстников за преступление, совершенное в колледже Гомельщины

В Гомельской области милиция взяла под стражу подростка на глазах сверстников прямо в аграрном колледже, сообщил телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.
Показательный арест 17-летнего подростка состоялся в аграрно-техническом колледже. Установлено, что молодой человек перевозил из Речицкого района наркотики и продавал их учащимся в колледже. Фигуранту инкриминируют незаконный оборот особо опасных наркотических веществ (ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси).
— В присутствии сверстников состоялся арест несовершеннолетнего. Молодого человека в сопровождении конвоя ввели в зал. Прокурор избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в УВД.
До суда несовершеннолетний будет под стражей. Ему грозит от 6 до 15 лет.
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