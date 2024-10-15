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«Грозит от 6 до 15 лет». На подростка надели наручники на глазах сверстников за преступление, совершенное в колледже Гомельщины

На Гомельщине подросток взят под стражу в колледже на глазах сверстников.

Источник: Комсомольская правда

В Гомельской области милиция взяла под стражу подростка на глазах сверстников прямо в аграрном колледже, сообщил телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.

Показательный арест 17-летнего подростка состоялся в аграрно-техническом колледже. Установлено, что молодой человек перевозил из Речицкого района наркотики и продавал их учащимся в колледже. Фигуранту инкриминируют незаконный оборот особо опасных наркотических веществ (ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси).

— В присутствии сверстников состоялся арест несовершеннолетнего. Молодого человека в сопровождении конвоя ввели в зал. Прокурор избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в УВД.

До суда несовершеннолетний будет под стражей. Ему грозит от 6 до 15 лет.

Также житель Минского района пойдет под суд за 9 рублей и еду.

Еще таможенники изъяли у белоруса машину за попытку ввезти из Польши 95 кошельков.

Кроме того, винтовки, ружья, патроны и наркотики изъяты у белоруса под Литвой.