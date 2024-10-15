В Ростовской области бензовоз слетел с трассы и загорелся

Авария с бензовозом произошла в Ростовской области утром 15 октября. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы, были опубликованы фотографии с места происшествия.
По словам людей, все произошло в районе Родионово-Несветайской слободы. Большегруз с прицепом оказался в кювете и загорелся, на сфотографированном транспорте видны следы огня.
В Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП. Автоинспекторы отметили механические повреждения транспорта. Информации о пострадавших не было. Причины случившегося неизвестны.
Донских автолюбителей просят быть осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно контролировать скорость и дистанцию на дороге. Нельзя выполнять резкие маневры и отвлекаться в пути.