Житель Минского района пойдет под суд за 9 рублей и еду

Житель Минского района пойдет под суд за украденные 9 белорусских рублей и еду, рассказал телеграм-канал УВД Миноблисполкома.
Кражу совершил 54-летний мужчина, который в Молодечненском районе забрался в частный дом. Вор проник в дом через незапертую дверь, но из ценного нашел только продукты и 9 белорусских рублей.
Обнаружив пропажу продуктов, хозяйка дома позвонила в милицию.
А задержали фигуранта при очередной попытке обворовать чужое жилище. Судить рецидивиста будут за кражу.
Еще таможенники изъяли у белоруса машину за попытку ввезти из Польши 95 кошельков.
Также винтовки, ружья, патроны и наркотики изъяты у белоруса под Литвой.