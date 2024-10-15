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Житель Минского района пойдет под суд за 9 рублей и еду

Белорус украл в чужом доме 9 рублей и еду и попался на новой краже.

Источник: Комсомольская правда

Житель Минского района пойдет под суд за украденные 9 белорусских рублей и еду, рассказал телеграм-канал УВД Миноблисполкома.

Кражу совершил 54-летний мужчина, который в Молодечненском районе забрался в частный дом. Вор проник в дом через незапертую дверь, но из ценного нашел только продукты и 9 белорусских рублей.

Обнаружив пропажу продуктов, хозяйка дома позвонила в милицию.

А задержали фигуранта при очередной попытке обворовать чужое жилище. Судить рецидивиста будут за кражу.

Еще таможенники изъяли у белоруса машину за попытку ввезти из Польши 95 кошельков.

Также винтовки, ружья, патроны и наркотики изъяты у белоруса под Литвой.