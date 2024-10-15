Белорус после свадьбы разгромил Mercedes-Benz, когда искал жену

В Барановичах пьяный мужчина повредил чужую машину, когда искал свою жену, сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Так, в милицию обратился 47-летний владелец «Мерседес-Бенц Е320», заявив, что на парковке во дворе дома кто-то повредил два задних крыла и задний бампер его автомобиля. Ущерб составил около 1000 белорусских рублей.
Вскоре правоохранители установили, что чужую иномарку повредил 30-летний ранее судимый горожанин. Мужчина вечером с женой был на свадьбе, а после празднества женщина с подругами продолжила гуляния. Фигурант искал супругу, когда во дворе заметил машину, которая, как ему показалось, принадлежит другу жены. В отместку он стал наносить по авто удары руками.
Задержанный в разговоре с правоохранителями признал свою вину, сказав, что дело в алкогольном опьянении. Ему грозит до 3 лет тюрьмы за совершенное хулиганство (ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси).
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