Белорус после свадьбы разгромил Mercedes-Benz, когда искал жену

Вскоре правоохранители установили, что чужую иномарку повредил 30-летний ранее судимый горожанин. Мужчина вечером с женой был на свадьбе, а после празднества женщина с подругами продолжила гуляния. Фигурант искал супругу, когда во дворе заметил машину, которая, как ему показалось, принадлежит другу жены. В отместку он стал наносить по авто удары руками.