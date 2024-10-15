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В воронежской больнице на пациентку упала шпатлевка

Женщина не пострадала.

В БСМП № 1 в Воронеже на голову пациентке, лежащей под капельницей в платной палате, с потолка упала штукатурка и посыпались мелкие камни. Об этом сообщили подписчики telegram-канала «Мой и твой Воронеж».

Сообщается, что сейчас в медицинском учреждении на седьмом этаже ведутся демонтажные работы по снятию стяжки из-за чего и произошло отслоение шпатлевки. Женщина не пострадала, ее выписали в удовлетворительном состоянии.

Подписчики также отметили, что условия в палате не соответствуют ожиданиям, учитывая то, что стоимость пребывания составляет 2000 рублей в сутки.

Ранее «АиФ-Воронеж» сообщал о том, что минздрав пообещал сделать ремонт здания БСМП № 1 после жалоб воронежцев.

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