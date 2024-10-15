В Башкирии молодожены устроили на мусульманской свадьбе стрельбу

В Абзелиловском районе Башкирии молодожены удивили односельчан необычным способом, который они выбрали для празднования никаха — свадьбы с мусульманскими обычаями. Пока 21-летняя невеста Минлегуль и ее 23-летний избранник Ильназар позировали для фотосессии, на фоне них из «Мерседеса» друг начал стрелять в воздух. Как объяснила девушка, залпы из охолощенного оружия.
Как сообщает телеканал UTV, молодожены хотели привлечь внимание к радостному событию. К тому же, кажется, это становится традицией. По словам Минлегуль, возлюбленный сделал ей предложение также под звуки стрельбы.
Реакция односельчан на стрельбу на свадьбе была неоднозначной: старшее поколение пожурило пару, а молодёжь просто с интересом наблюдала.
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