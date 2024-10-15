Два миллиона за плохое мясо и сомнительную молочку: омичка приняла некачественные продукты на обеды для больных

В целом по вине заведующей пищеблоком больница приняла и оплатила некачественного товара на сумму более 41 млн рублей. Безнаказанно химичила с продуктами обвиняемая почти целых три года — с ноября 2019-го по апрель 2023-го. Взятки предприниматели перечисляли на ее расчетный счет.