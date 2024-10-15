Два миллиона за плохое мясо и сомнительную молочку: омичка приняла некачественные продукты на обеды для больных

В Следственном управлении СК РФ по Омской области сообщили о завершении расследования в отношении бывшей заведующей производством пищеблока БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н. Н. Солодникова» и ее знакомого предпринимателя.
По версии следствия, за взятку в 2 млн рублей женщина без вопросов приняла от него и еще одного поставщика больницы некачественное мясо, сливочное масло и другую молочную продукцию. Сомнительные продукты пустили на приготовление обедов для больных.
В целом по вине заведующей пищеблоком больница приняла и оплатила некачественного товара на сумму более 41 млн рублей. Безнаказанно химичила с продуктами обвиняемая почти целых три года — с ноября 2019-го по апрель 2023-го. Взятки предприниматели перечисляли на ее расчетный счет.
Теперь двум участникам преступной схемы предъявлено обвинение. Заведующей пищеблоком — в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере, предпринимателю, соответственно, в даче этой взятки.
Прокуратура Омской области уже утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд. Оба фигуранта своей вины не признают. Максимальная санкция, которая грозит им за эти преступления, — до 15 лет лишения свободы.