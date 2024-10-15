В Омске школьник на машине сбил девочку и скрылся с места ДТП

«Сотрудники полиции установили личность водителя: им оказался ученик 11-го класса одной из школ округа. Инспекторы по делам несовершеннолетних связались с родителями школьника, и вечером вся семья прибыла в отдел полиции. Предварительная проверка показала, что 17-летний омич, не имея права управления транспортным средством, сел за руль автомобиля, на котором использовались шины с летней резиной. Во время движения он не справился машиной, допустил занос и наехал на пешехода. Испугавшись ответственности, покинул место аварии», — сообщили в пресс-службе.