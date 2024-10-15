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Застройщика-мошенника из Анапы задержали в Доминикане

Анапского застройщика-мошенника депортировали из Доминиканы.

Источник: Комсомольская правда

Застройщика-мошенника из Анапы задержали в Доминикане. Мужчину задержали в аэропорту города Санто-Доминго.

Россиянин, осужденный за крупное мошенничество, находился в розыске. С 2014 по 2016 год мужчина организовал строительство многоквартирного дома в Анапе. Застройщик получил от инвесторов более 30 млн рублей. Но свои обязательства не выполнил. А недвижимость перешла в собственность другим лицам.

Мужчина похитил деньги. После этого мошенник скрылся за границей. В январе 2017 года на него завели уголовное дело. Спустя полгода застройщика признали виновным.

По поручению Генпрокуратуры РФ и на основании материалов в ГУ МВД России по Краснодарскому краю мужчину объявили в международный розыск.

«Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола от доминиканских партнеров получены сведения о задержании разыскиваемого», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.