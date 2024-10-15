Хулиган в Гродно выбросил из окна ножи и попал в пенсионерку, суд вынес приговор

Как рассказали в ведомстве, ранее судимый мужчина 14 августа 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на балконе девятого этажа квартиры по ул. Тавлая в областном центре, из хулиганских побуждений, умышленно бросил из окна балкона два ножа. Один из которых при падении ударил в правое предплечье потерпевшей 1948 года рождения, в результате чего ей причинен физический вред.



В судебном заседании вину в совершенном преступлении фигурант признал полностью и чистосердечно раскаялся.



Обстоятельствами, отягчающими ответственность обвиняемого, признано совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения; совершение преступления, лицом, ранее совершившим преступление, если не снята и не погашена судимость за предшествующее преступление.



Приговором суда мужчина признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия, совершенные с применением других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостное хулиганство). На основании ч.3 ст. 339 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года без направления в исправительное учреждение открытого типа. В соответствии со ст.107 УК к обвиняемому применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма по месту жительства.



Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.